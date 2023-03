Chi è Riikka Purra: tutto sulla leader sovranista finlandese anti-Sanna Marin

Alternativa alla destra e alla sinistra. Biografia fieramente antipolitica, almeno su Instagram. Riikka Purra ha 45 anni ed è candidata primo ministro in Finlandia. Sul social delle foto si presenta così: «Niente politica qui! Ma alimenti integrali, a base vegetale, crudi, succhi di frutta, momenti di vita quotidiana. Madre, moglie, sopravvissuta. Deputata finlandese e presidente di partito». Scopriamo qualcosa di più su di lei.

È leader di un partito sovranista

Veri Finladesi: negli anni Cinquanta si chiamava Partito rurale e mantiene ancora oggi un orientamento nazional-conservatore ed euroscettico. Domenica 2 aprile 2023 sfiderà l’attuale premier, la socialdemocratica, atlantica e femminista Sanna Marin che, diventando ministro a 34 anni, ha realizzato il record del più giovane primo ministro mai esistito al mondo.

L’attacco a Sanna Marin

Quando i social media hanno diffuso un video che ritraeva Sanna Marin mentre ballava con degli amici, degli influencer e una pop star finlandese, Riikka Purra ha le ha chiesto di esibire pubblicamente un test anti droga. Dalla provocazione all’azione: ora, le due dovranno confrontarsi alle elezioni per i 200 seggi del Parlamento. Al momento nei sondaggi sono a pari merito (al 19,2%). Il partito di Purra ha fino al 30% di consenso tra gli elettori che votano per la prima volta. Da antipolitica quale si definisce, Riikka twitta così: «La situazione è la stessa di tante altre volte: la sinistra grida che i cattivi stanno tagliando miliardi dai sussidi e minando i servizi. A destra, invece, si grida che i fifoni non tagliano abbastanza. Siamo quindi l’alternativa giusta anche per questo motivo in questi tempi di turbolenza?». Chissà.