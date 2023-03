Chi era Domenico Antinori, il 22enne morto in un incidente in moto sulla Braccianese

Chi era Domenico Antinori, il 22enne morto in un incidente in moto sulla Brac...

Incidente sulla Breccianese. Oggi, domenica 5 marzo 2023, verso ora di pranzo, in un incidente su via Braccianese (RO) ha perso la vita un ragazzo 22enne che viaggiava in sella alla sua moto. Si chiamava Domenico Antinori, aveva 22 anni e viveva a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.

La dinamica dell’incidente

Il giovane centauro procedeva con la sua moto Husqvarna lungo la via Braccianese quando, all’ingresso del supermercato Carrefour – all’altezza del Bosco Macchia Grande – si è scontrato per dinamiche ancora da accertare con una Volkswagen Polo. Il 22enne è subito apparso gravemente ferito. Scattato l’allarme, sono arrivati sul luogo del sinistro i vigili urbani, che hanno tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza con gli operatori del personale sanitario del 118.

Non c’è stato niente da fare

Le condizioni di Domenico Antinori si sono rivelate troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare: l’impatto, prima con l’auto e poi con la strada, gli ha causato traumi irreversibili agli organi vitali. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Bracciano, anche i carabinieri di Manziana. Aperta un’indagine per far luce sulla dinamica dell’incidente, al momento ancora poco chiara. Nulla si sa della persona alla guida della macchina coinvolta nello scontro.