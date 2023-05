Ragazza di 24 anni muore in un incidente d’auto sulla A8, chi era Erika di ...

Chi era Erika di Dio Roccazzella, la ragazza di soli 24 anni morta all’ospedale Niguarda di Milano poco dopo essere rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale che si è consumato sull’autostrada A8 nella giornata di domenica 14 maggio?

Erika di Dio Roccazzella si è spenta a quasi 48 ore di distanza dal sinistro avvenuto sulla A8 Milano-Varese, in direzione laghi e in prossimità dell’ex area Expo. La notizia del decesso è stata notificata martedì 16 maggio dall’ospedale Niguarda, presso il quale la ragazza era arrivata in gravi condizioni all’alba di domenica 14.

La vittima era a bordo di una Fiat Cinquecento insieme ad altre due amiche e colleghe con le quali stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata a Milano. Le due giovani donne, contrariamente alla 24enne, non hanno riportato gravi ferite a seguito dello schianto.

Al momento, la dinamica dell’incidente è materia di indagine da parte degli inquirenti. Stando a una prima ricostruzione elaborata dalla polizia stradale, pare che la Fiat possa essere uscita di strada sulla destra della carreggiata e, dopo un primo schianto, sarebbe piombata verso il centro della carreggiata. Arrivata nella terza corsia di marcia, la vettura pare sia stata travolta da un’altra auto che non è riuscita a evitare l’impatto.

Il cordoglio della città di Solaro

La vittima avrebbe compiuto il suo 25esimo anno d’età il prossimo settembre. Era nata e cresciuta a Solaro, comune situato in provincia di Milano, dove era particolarmente conosciuta. La città, straziata dal dolore della perdita, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della ragazza.

Dopo aver frequentato l’istituto superiore Antonio Parma a Saronno, in provincia di Varese, la giovane donna aveva cominciato a lavorare in una filiale assicurativa situata a Cusano Milanino.

Erika di Dio Roccazzella lascia non solo parenti e amici ma anche il fidanzato.