Ignazio ha 52 anni e lo scorso 1 luglio si è allontanato dalla comunità nella quale era stato ospitato. A rivolgersi a Chi l’ha visto è la sorella dell’uomo, Maria Giovanna che ha spiegato di non essere stata avvertita immediatamente. L’uomo, al momento della scomparsa, non aveva il cellulare con sé.

“Aiutateci a ritrovare Ignazio”: Appello della sorella del 52enne scomparso dalla provincia di #Alessandria l’1luglio. Si è allontanato dalla struttura che lo ospitava e non è più rientrato. Non ha con sé il cellulare. Qualcuno l’ha incontrato? #chilhavisto pic.twitter.com/jA6Ibygls9 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) July 5, 2023

Chi l’ha visto, scomparso 52enne dalla provincia di Alessandria: il profilo

Ignazio Scano ha 52 anni, è alto 1,75 m, ha capelli neri e occhi castani. Nel corso della telefonata con la conduttrice Federica Sciarelli scopriamo che l’uomo fuma e che potrebbe aver chiesto una sigaretta ad un passante. Oltre a Maria Giovanna, l’uomo ha anche un’altra sorella che vive ad Alessandria.

L’appello della sorella: “Mio fratello è ricoverato in una struttura”

Maria Giovanna ha esordito spiegando che il fratello era ricoverato in una struttura del Montello, in Piemonte. Ha proseguito: “Sabato notte, alle 4, mio fratello ha saltato il cancello ed è scappato dalla comunità. Mi hanno avvertito della scomparsa solamente lunedì e ad oggi sono cinque giorni che manca”. Infine è stato aggiunto che non si hanno dettagli di come era vestito in quanto si era allontanato dalla struttura di notte. Non ultimo Maria Giovanna ha lanciato l’appello finale: “Io e mia sorella siamo molto angosciate per la sua mancanza perché gli vogliamo bene e lo vogliamo ritrovare”.