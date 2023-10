Chi l'ha visto, caso Pierina Paganelli. Loris Bianchi: "Poteva trattarsi di qualcuno che conosceva"

Chi potrebbe avere ucciso Pierina Paganelli? A circa due settimane di distanza dall’omicidio della donna di 78 anni che è stata trovata morta nei sotterranei della palazzina nella quale viveva, la trasmissione Chi l’ha visto ha acceso i riflettori e a parlare è Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora di Pierina. L’uomo ha rilasciato una intervista nella quale è stato fatto il punto della situazione.

Chi l’ha visto, il giallo della registrazione del killer di Pierina Paganelli

La trasmissione di Chi l’ha visto è arrivata proprio nelle ore in cui è emersa l’inquietante registrazione della voce di colui che avrebbe ucciso Pierina, una voce maschile per l’esattezza. “Ciao” si sente dalla registrazione effettuata dalla telecamera di sorveglianza. Dopo il saluto sono seguite le urla della donna che è stata uccisa con 17 colpi di coltello. Pur non sentendosi in modo chiaro, per via anche dalla posizione della stessa telecamera, riesce a trasparire la drammaticità di quanto accaduto.

L’intervista di Loris Bianchi in diretta

Il fratello della nuora, nel corso della diretta ha spiegato che chi ha ucciso Pierina avrebbe potuto conoscerla o anche solo un semplice saluto di educazione da una persona che conosceva. Ha poi proseguito aggiungendo: “La mia visita non era preventivata. Ero venuto perché ho saputo che Louis (il vicino di origini senegalesi sospettato dagli inquirenti di aver avuto una relazione segreta con Manuela ndr.) aveva avuto un incidente. Inizialmente non l’ho trovato e poi gli ho consigliato dei pezzi di ricambio […] abbiamo cenato tutti assieme”.