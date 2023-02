Chi l'ha visto, ritrovata Elisandra Delfino, era in Spagna

L’ultimo domicilio conosciuto della donna era a Mediglia, nel Milanese, appello a Chi l'ha visto ed è stata ritrovata Elisandra Delfino, era in Spagna

Chi l’ha visto e l’impegno dei carabinieri hanno fatto centro, è stata ritrovata Elisandra Delfino, era in Spagna.

La 31enne scomparsa da quattro mesi dalla provincia di Forlì sta bene ed è stata ovviamente avvisata la famiglia che era in pena per lei da tempo e che aveva lanciato numerosi appelli, sui social ed in televisione.

“Chi l’ha visto”, ritrovata Elisandra Delfino

Da quanto si apprende la 31enne di origini cubane è stata ritrovata sana e salva: Elisandra Delfino Chacon non dava più notizie di sé dallo scorso ottobre e del suo caso si era occupata in diverse puntate anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”.

A renderlo noto sono stati i legali della madre, che vive in provincia di Forlì. Gli avvocati hanno infatti ricevuto dai carabinieri la comunicazione. Da quanto si apprende la donna si trova in Spagna, dove è stata rintracciata dalle locali autorità in seguito a una ricerca diffusa a livello europeo il 5 febbraio scorso.

“Non vuole far sapere dove sia ma sta bene”

I media spiegano che Elisandra “non desidererebbe far sapere ai familiari, almeno fino a oggi, dove esattamente si trovi attualmente.

I militari hanno assicurato che sta bene. L’ultimo domicilio conosciuto della donna era a Mediglia, nel Milanese, ospite di un connazionale”.