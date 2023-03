Chi l'ha visto, si cerca il 50enne Davide. L'appello: "Aiutateci a ritrovarlo"

La puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 22 marzo si è aperta come di consueto con un appello. Questa volta, alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, si è rivolta Valeria. La donna ha lanciato un appello per ritrovare Davide, 50enne di Genova con il quale ha divorziato. L’uomo è scomparso dalla zona di Marassi nella mattinata di lunedì 20 marzo.

Chi l’ha visto, si cerca Davide: il 50enne è scomparso da Marassi lo scorso 20 marzo

Valeria nel intervento telefonico in diretta, ha esordito spiegando: “Davide si è allontanato dalla casa della madre, dove abitava, lunedì mattina intorno alle 10.30-11.00. Poi la mamma mi ha contattato perchè non ha visto il rientro del figlio, quindi si è allarmata. È da un bel po’ di mesi che il figlio non usciva quasi mai di casa, se non per commissioni veloci. È uscito senza cellulare, occhiali da vista […] ultimamente aveva delle problematiche psichiatriche, aveva un disturbo borderline, bipolare”.

Le circostanze della scomparsa

La donna ha quindi aggiunto: “La madre mi ha riferito che con sè aveva 30-40 euro”. Infine ha osservato: “Con lui non avevo dei contatti frequenti, se non quando aveva delle crisi… era come se sentisse costantemente delle voci che gli dicevano che doveva morire […]. Lo invitai a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino, ma l’esito era sempre negativo […] solo nel gennaio di quest’anno è stato ricoverato, ma la cura non aveva nulla a che fare con le allucinazioni”.