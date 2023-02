Chi l'ha visto, Olimpia cerca la figlia Asia: "Lei ha una famiglia e deve tornare a casa"

Asia è una ragazza di soli 14 anni, ha dei lunghi capelli neri ed è scomparsa lo scorso 12 febbraio in provincia di Ravenna.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 15 febbraio è intervenuta la madre della giovane, Olimpia. Quest’ultima ha spiegato che Asia, dopo essere stata ritrovata nella notte di sabato 11 febbraio dalla polizia di Forlì è riuscita a scappare nuovamente. La madre sospetta che qualcuno possa aver plagiato la figlia.

Chi l’ha visto, Olimpia cerca la figlia Asia: “Ha avuto degli attacchi panico”

Il caso legato alla sparizione di Asia era stato portato all’attenzione della trasmissione già nella puntata precedente.

La giovane che era stata ritrovata dalla Polizia, è riuscita nuovamente a scappare. Olimpia, durante la lunga conversazione con Federica Sciarelli ha fornito elementi importanti sulla vicenda: “Mia figlia è stata ritrovata al sabato notte dalla Polizia di Forlì. Non è stata bene perché ha avuto degli attacchi di panico […] il giorno dopo è riuscita a scappare ancora. Mia figlia è plagiata da questa gente. Non è lucida e siamo qui che la stiamo cercando tutti, le hanno fatto vendere il cellulare, non può mettersi in contatto con nessuno…”.

“Mia figlia è stata trovata per caso”

La donna ha poi proseguito: “Mia figlia ha 14 anni, la devono lasciare stare perché ha una figlia e merita di tornare a casa. Infine ha fornito un elemento che potrebbe essere centrale: “In un elemento di lucidità, mia figlia dormiva nella lavanderia a gettoni […] l’hanno mandato a chiedere l’elemosina, è così che l’hanno intercettato fuori dal supermercato.