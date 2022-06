Chi l’ha visto, si parla di Marianna Cendron. I genitori: “Noi avevamo allontanato Renzo”

A 9 anni di distanza si parla di Marianna Cendron, la giovane scomparsa a soli 18 anni. Sono intervenuti i genitori.

Sono passati ormai 9 anni dalla scomparsa di Marianna Cendron. La giovane quel 27 febbraio del 2013, aveva fatto perdere completamente le sue tracce. Il fascicolo sul caso è stato archiviato nel 2018, eppure sono diversi gli elementi che ancora non tornano.

Proprio su questi è stato fatto luce nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 29 giugno. In studio sono intervenuti i genitori della ragazza che hanno chiesto che le indagini vengano riaperte.

Marianna Cendron, a Chi l’ha visto intervengono i genitori

I genitori di Marianna hanno raccontato alcuni dettagli legati all’acquisto della casa della figlia e del fatto che l’amica non sapesse nulla del fatto che si fosse trasferita a casa di Renzo: “Noi eravamo andati insieme a Marianna per vedere un appartamento.

Era intenzionata ad uscire di casa. Abbiamo cercato delle alternative che andassero bene sia a lei che a noi. Le dicemmo: ‘Fino a quando non hai un contratto a posto ti aiutiamo con l’affitto”. Su Renzo hanno poi dichiarato:”Noi avevamo allontanato Renzo perché aveva mostrato delle morbosità”.

Renzo interviene in collegamento: “Non le ho fatto niente”

In trasmissione è intervenuto Renzo. L’uomo tra una pausa lunga e l’altra ha pronunciato con una certa difficoltà: “Io non le ho fatto niente, le ho sempre voluto bene. E’ venuta lei da me, l’ho solo aiutata”.