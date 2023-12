Chiara Ferragni appare in un video di Fedez: la reazione dei fan

Dopo lo scoppio dello scandalo per la falsa beneficenza, Chiara Ferragni ha deciso di non apparire sui social ma, nelle ultime ore, è apparsa in un video condiviso da suo marito Fedez.

Chiara Ferragni: il video sui social

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Chiara Ferragni nei giorni scorsi, quando l’influencer è stata multata dall’Antitrust insieme a Balocco per i suoi “pandori griffati”. Dopo un video di scuse, l’imprenditrice digitale non è più apparsa sui suoi canali social principali ma, nelle ultime ore, i fan hanno potuto sentirla parlare in un video condiviso da suo marito Fedez, e in cui si vede la figlia Vittoria giocare con il suo nuovo Cicciobello. In tanti hanno colto l’occasione per chiedere alla loro beniamina di tornare a mostrarsi sui social, e in tanti sono curiosi di sapere se dalle prossime ore Chiara Ferragni accontenterà le richieste dei suoi fan.

L’imprenditrice digitale è finita nell’occhio del ciclone anche per le Uova di Pasqua da lei realizzate sempre per quelli che sembravano essere scopi benefici (e per cui invece si è scoperto che abbia solamente guadagnato delle cifre da capogiro, senza donare praticamente nulla). In tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.