Chiara Ferragni, nuovi inizi e progetti: cosa ha dichiarato a Cosmopolitan

Chiara Ferragni, ecco cosa ha raccontato a Cosmopolitan España su lavoro, progetti e vita privata.

Chiara Ferragni, nell’intervista rilasciata a Cosmopolitan España, ha raccontato apertamente della sua vita professionale e privata, svelando piani futuri, riflessioni personali e sfide affrontate negli ultimi anni. Nella conversazione, ha parlato del rilancio del suo marchio, delle difficoltà incontrate nella gestione dei social media e del rapporto con gli haters, sottolineando quanto sia importante non lasciarsi condizionare dai giudizi altrui e mantenere la propria serenità, anche nei momenti più complessi.

Ecco cosa ha dichiarato.

Chiara Ferragni: il lavoro e nuovi progetti

L’imprenditrice ha illustrato il rilancio del suo marchio, ora interamente di sua proprietà, spiegando di voler procedere con gradualità: uno dei primi progetti sarà una capsule collection dedicata alla bellezza, ma, come ha sottolineato, “preferisco farlo bene e al momento giusto”. Nonostante il calo del 94% del fatturato registrato lo scorso anno, Chiara Ferragni ha ribadito di non aver mai pensato di fermarsi, spiegando l’importanza di staccare dai social media per non cadere nell’illusione che gli altri conducano vite perfette:

“Se ci si ossessiona, si avrà sempre la sensazione che le persone stiano meglio di noi… e questa è proprio un’illusione: nell’ambiente digitale, mostriamo tutti il lato migliore di ciò che ci accade ogni giorno”.

Chiara Ferragni: vita privata, relazioni e il rapporto con gli haters

L’imprenditrice ha inoltre condiviso riflessioni sulla sfera personale e sul rapporto con chi critica il suo operato. Ferragni ha raccontato che gli haters l’accompagnano fin dagli esordi e, sebbene abbia sviluppato una certa corazza, alcuni commenti negativi possono ancora influenzarla. Tuttavia, ha spiegato che non lasciare che i giudizi altrui limitino le proprie scelte è fondamentale:

“Se qualcosa ti entusiasma, fallo. La gente parlerà sempre”.

Ripensando al 2024, definito un anno “molto difficile” a causa della separazione e del divorzio, ha affermato che l’esperienza l’ha aiutata a gestire gli alti e bassi della vita. Oggi Chiara Ferragni dichiara di aver ritrovato serenità accanto a Giovanni Tronchetti Provera, di cui è felicemente innamorata e spera che la relazione duri per sempre.