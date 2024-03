Chiara Ferragni, le dolci parole per il compleanno di Vittoria

Chiara Ferragni ha voluto condividere delle bellissime parole per sua figlia Vittoria nel giorno del compleanno.

Oggi, sabato 23 marzo, la piccola Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni compie tre anni!

Vittoria, dedica Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una bellissima dedica per sua figlia Vittoria nel giorno del suo compleanno.

Auguri Vittoria, bimba magica, oggi compi 3 anni ed ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma.

Inizia così il lungo post social pubblicato dall’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, parole compleanno Vittoria

Che il mondo possa continuare a danzare al ritmo della tua meraviglia, mentre ti guardo crescere e diventare la donna straordinaria che sei destinata a essere. Auguri, amore mio. Il tuo domani è già un universo di promesse e sogni, ed io non vedo l’ora di essere accanto a te a stringerti la mano ogni giorno.

Ha poi continuato Chiara Ferragni spendendo davvero delle meravigliose parole per la sua bimba.

Vittoria, nuove foto social

Chiara Ferragni ha allegato queste parole ad una tenera foto. Anche in questo caso, come mai avrete notato, la bambina è voltata e non si vede bene il viso. La piccola Vitto abbraccia la sua mamma e la bacia sulla guancia di fronte ad una meravigliosa torta di compleanno.

Ci uniamo agli auguri per Vittoria!