Mentre in Italia è la settimana di Sanremo, con Fedez tra i 29 big in gara, l’ex moglie Chiara Ferragni è volata a Dubai ospite del World Government Summit.

Chiara Ferragni a Dubai per parlare della sua esperienza da imprenditrice digitale

Se la partenza di Chiara Ferragni per Dubai aveva suscitato diversi dubbi, visto che è stata proprio in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo, che vede l’ex marito Fedez tra i cantanti in gara, ora si scopre il reale motivo per cui l’influencer è volata negli Emirati Arabi. Chiara, infatti, è stata invitata da Forbes come ospite al World Governement Summit, ovvero quell’organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti di diversi Stati del mondo per affrontare tematiche relative allo sviluppo dei Paesi.

Chiara Ferragni: “E’ stato un grande onore”

Sul proprio profilo di Instagram Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi follower una carrellata di foto dell’evento, ringraziando Forbes per l’invito che le ha permesso di condividere la sua esperienza di imprenditrice digitale: “è stato un grande onore e una giornata stimolante circondata da così tanti incredibili content creator e leader provenienti da tutto il mondo”.