Chiara Ferragni e il (non) legame con la famiglia Tronchetti Provera: i retroscena

Chiara Ferragni, per la prima volta, parla di Giovanni Tronchetti Provera durante la sua visita in Spagna. L’influencer, lontana dai riflettori italiani, ha risposto alle domande del magazine Hola! mentre partecipava ai Goya Awards. Dopo le confessioni, emerge una nuova rivelazione di Gabriele Parpiglia sui rapporti tra l’imprenditrice e la famiglia del nuovo compagno.

“Ho una relazione, sono molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così “, ha rivelato la Ferragni ai media spagnoli.

Tuttavia, si vocifera che la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera non approvi la relazione tra lui e l’ex moglie di Fedez. A confermare ciò, è arrivata anche la dichiarazione di Gabriele Parpiglia.

“Lo avevamo annunciato in tempi non sospetti, ma lo scetticismo e l’incredulità avevano quasi fatto passare in secondo piano la notizia. Ma avevamo ragione. A che cosa ci riferiamo? Alla contrarietà della famiglia Tronchetti Provera nei confronti della relazione del figlio Giovanni con Chiara Ferragni. Un’opposizione che arriva soprattutto da parte della madre Cecilia Pirelli che ha posto al figlio delle condizioni”.