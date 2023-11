Chiara Ferragni e Fedez, le critiche via social: "Ma che architetto avete scelto?"

Attraverso i social Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato i dettagli della loro nuova casa, ma sono stati bersagliati di critiche.

Chiara Ferragni: le critiche degli haters

Chiara Ferragni e Fedez continuano a mostrare sui social alcuni dettagli del loro nuovo lussuoso appartamento a CityLife e, sui social, in tanti li hanno aspramente criticati. Molti dei fan trovano che i due abbiano fatto “sfoggio del loro lusso” senza curarsi minimamente di chi stenterebbe ad arrivare a fine mese e, inoltre, in molti hanno avuto da ridire sull’arredamento della nuova casa. In tanti hanno affermato di preferire il gusto con cui era arredato il precedente appartamento della coppia, e c’è chi ha commentato:

“Cari Chiara e Fedez, ma chi cavolo è il vostro architetto?”, e ancora: “Ognuno ha i propri gusti, non ci piove, però secondo me era più bella la casa “vecchia”… neppure a me piace l’arredamento di questa… e non è invdia”. Chiara Ferragni non ha replicato alle critiche sulla sua nuova casa, che ha arredato grazie ai consigli del suo migliore amico Filippo Fiora, designer ed architetto. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se l’influencer replicherà alle critiche.