Chiara Ferragni e Fedez, tutto pronto per il trasloco: il bisticcio dei due sui social

La nuova casa dei Ferragnez è ormai pronta e nelle ultime ore, sui social, Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati mentre bisticciavano per i loro primi scatoloni.

Chiara Ferragni e Fedez: il trasloco

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato ai fan la loro casa nuova e, nelle ultime ore, hanno condiviso alcune stories via social per mostrarsi mentre erano intenti a preparare gli scatoloni. L’influencer ha tirato fuori alcuni oggetti insoliti appartenenti al marito, e Fedez ha insistito per portarli con sé nella nuova casa nonostante le proteste della moglie. Tra questi vi sarebbero stati un marsupio a forma di pancia e un costume intero, color carne, con tanto di capezzoli, ombelico e peli maschili stampati. “Queste cose si portano nella casa nuova perché sono oggetti miei per la mia creatività”, ha detto il rapper, mentre la moglie ha replicato: “No amore, basta”.

Nel nuovo appartamento l’intera famiglia avrà lo spazio di cui aveva bisogno ma, nei giorni scorsi, i fan dei social hanno dimostrato di non aver particolarmente apprezzato l’arredamento del lussuoso attico. Chiara Ferragni e Fedez al momento hanno preferito non replicare e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi lo faranno.

