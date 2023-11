Chiara Ferragni, il salotto della nuova casa: il divano componibile costa fino a 50mila euro

Chiara Ferragni non ha badato a spese per l'arredamento della sua nuova casa. Ecco quanto costa il suo lussuoso divano.

Chiara Ferragni ha mostrato via social il salotto della sua nuova casa e ha fatto il pieno di like con il suo divano esclusivo e di design.

Chiara Ferragni: il salotto della nuova casa

Chiara Ferragni non ha badato a spese per quanto riguarda l’arredamento della sua nuova casa a CityLife e, attraverso i social, ha mostrato il lussuoso salotto con termocamino e il suo nuovo ed esclusivo divano. Il divano in questione è stato progettato dai designer Ueli Bergere, Elenora Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich e Klaus Vogt per de Sede: si tratta di un modello modulare a cui si può cambiare la direzione della seduta e che in commercio si trova composto da 12 moduli (a 21mila euro) o a 27 moduli (per la cifra di 50mila euro).

Il DS-600 (questo il nome del mobile) è un divano da record: è infatti entrato nel Guinness dei primati come il più lungo del mondo. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla nuova casa dei Ferragnez, che Chiara Ferragni e Fedez stanno mostrando ogni giorno di più ai loro fan. All’interno di essa è presente anche una lussuosa sala cinema e inoltre, nel palazzo, è presente un’enorme piscina.