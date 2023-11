Chiara Ferragni mostra la sala-cinema della sua nuova casa: è polemica in rete

Chiara Ferragni ha mostrato ai fan dei social la sala-cinema fatta realizzare nella sua nuova casa ed è stata travolta da una valanga di critiche.

Chiara Ferragni: la sala cinema

Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno deciso di non badare a spese per la realizzazione della loro nuova e lussuosa casa a CityLife e, nelle scorse ore, l’influencer ha mostrato ai fan la sala cinema che avrebbe fatto realizzare nell’appartamento, e comprensiva di divani in velluto, tende rosse e maxi schermo. Le foto hanno fatto infuriare i fan dei social, e c’è chi l’ha accusata di pensare soltanto a sé stessa e non a ciò che sta accadendo nel mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Mi chiedo perché ti seguo.. mentre muoiono bambini a Gaza, certi post infastidiscono di brutto. Continua pure, io mollo”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “E parlate di salute mentale..che presa in giro..ostentate cose che il 99% delle gente non può manco sognare..fatevi una domanda è datevi una risposta”. E ancora: “La solita superficiale”. La celebre imprenditrice digitale non ha replicato alle critiche e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà. Sulla vicenda al momento non è dato sapere di più e Chiara Ferragni è al momento in procinto di traslocare nella nuova casa.