Chiara Ferragni, la collezione underwear: il costo e i dettagli

Chiara Ferragni ha mostrato via social la sua collezione di underwear. Tutto quello che c'è da sapere.

Chiara Ferragni ha presentato via social la sua nuova collezione di underwear: reggiseni, biancheria intima e lingerie che si preannunciano già un successone.

Chiara Ferragni underwear: i dettagli

Attraverso i socail Chiara Ferragni ha mostrato per la prima volta la sua nuova collezione dedicata all’underwear e alla lingerie: i prezzi variano dai 30 euro per gli slip ai 50 per i reggiseni e la collezione si compone di capi semisportivi e lingerie elegante.

Per l’influencer si tratta del secondo importante lancio a poche settimane di distanza da quello di Chiara Ferragni Jewels, ovvero la sua collezione di gioielli personalizzata (e che, per alcuni pezzi, ha raggiunto il sold out a poche ore dal lancio). Nelle scorse settimane l’influencer ha presentato via social anche i nuovi prodotti della sua linea di make up, che già sta spopolando tra le fan (nonostante i costi da capogiro).

Chiara Ferragni: la serie

Le novità lavorative non si fermano qui per Chiara Ferragni che, a dicembre, sarà su Prime Video con la serie tv dedicata alla sua famiglia, The Ferragnez – la serie (e i cui poster sono stati realizzati dal famoso fotografo David LaChapelle). Nel frattempo suo marito Fedez ha presentato via social il suo nuovo album, Disumano, e molto presto sarà al timone della seconda edizione di Lol – chi ride è fuori.

Chiara Ferragni e Fedez: la vita privata

A quanto pare dunque tutto procede a gonfie vele per Chiara Ferragni e Fedez, che quest’anno sono diventati genitori per la seconda volta. Il 23 marzo i due hanno dato il benvenuto alla loro seconda bambina, Vittoria, diventata una star dei social poche ore dopo la nascita. La piccola negli ultimi mesi ha trascorso circa 10 giorni in ospedale a causa di un virus sinciziale ma fortunatamente i suoi genitori hanno potuto presto tirare un sospiro di sollievo: la piccola è perfettamente guarita e ha fatto ritorno a casa.

Nel 2022 Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a cambiare casa: i due hanno acquistato un appartamento più grande nel prestigioso quartiere di Citylife a Milano, dove già da tempo abitano insieme ai loro due bambini. La coppia ha opzionato un altro lussuoso appartamento e i fan non vedono l’ora di poterlo finalmente vedere attraverso i social.