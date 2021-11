Chiara Ferragni lancia la sua colazione di trucchi: quanto costano mascara, rossetti e altri prodotti

Non solo abiti griffati, eleganti, sfarzosi e raffinati: Chiara Ferragni non smette di stupire e dopo i gioielli presenta la sua collezione di trucchi.

Imprenditrice digitale di successo e talento, coraggiosa e sempre al passo con i tempi. Bellezza fine e travolgente, con i suoi look unici e originali continua a conquistare successi (e follower). Fashion blogger internazionale, famosa in tutto il mondo, ora Chiara Ferragni presenta la sua prima collezione di trucchi.

Chiara Ferragni presenta la sua linea di trucchi: qual è il costo?

Non solo abiti, scarpe e accessori. Chiara Ferragni non smette mai di stupire. Ha deciso di proporre la sua linea di gioielli e ora presenta persino i suoi trucchi.

Il brand Chiara Ferragni propone grandi novità: il merito, questa volta, è di trucchi di qualità e massima ricercatezza.

Il punto vincente? Un prezzo accessibile.

Chiara Ferragni lancia la sua collezione di trucchi: qual è il costo dei prodotti?

Prodotti make up delicati e graffianti: Chiara Ferragni con i suoi trucchi soddisfa i gusti di tutti.

La palette firmata Ferragni costa 49,00 euro. Il blush illuminante non raggiunge i 40 e costa precisamente 36,00 euro. Il mascara si ferma a 25,50 euro e il gel per le ciglia 20,00.

La famosa fashion blogger propone anche tre diversi modelli di rossetti disponibili in colori differenti, il cui costo è di 21,50 euro.

Chiara Ferragni lancia la collezione di trucchi: qual è il costo e dove poterli acquistare?

Ad annunciare la sua linea di make up è stata la stessa Chiara Ferragni. Sui suoi social, infatti, ha pubblicato un post che mostra alcuni dei suoi trucchi, i quali sono acquistabili sia sul sito del brand sia nelle profumerie Douglas.

“Sono super fiera della mia prima collezione di make up e di intraprendere un percorso anche nel mondo della cosmetica. Per me e per il mio brand è davvero un passo importante. Ho voluto creare qualcosa che chiunque possa usare. Ho scelto infatti per ogni singolo prodotto dei colori e delle formule che vadano bene sia per uomo sia per donna. Trovate tutta la collezione in vendita sia sul sito di Chiara Ferragni brand che da Douglas Italia, Spagna e Portogallo“, ha scritto la Ferragni.