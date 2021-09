The Ferragnez è il reality che racconterà la vita più privata e nascosta della royal family italiana. Ecco di cosa parlerà e quando uscirà

The Ferragnez sarà il reality che racconterà la vita più nascosta, le passioni e la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia italiana più seguita e di successo nel mondo. Ecco alcune notizie sul reality sui Ferragnez.

The Ferragnez: il trailer

Nel trailer di “The Ferragnez” si vedono l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez sul tetto di un palazzo nel centro di Milano, un edificio che dà sulla famosissima piazza del Duomo del capoluogo lombardo.

I due, mano nella mano, arrivano nel centro della scena e insieme accendono una lue, che illumina la scritta “The Ferragnez”.

Il trailer finisce con la scritta della data di uscita del realit e su dove sarà possibile vederlo, senza mostrare altro su cosa sarà incentrato il programma.

The Ferragnez: la trama

Il docu-reality sarà composto da otto episodi, e racconterà la famiglia “Ferragnez” nella loro quotidianità, nel periodo che va dalla fine del 2020 fino a circa la metà del 2021.

Questo è stato un periodo molto intenso ed emozionante per la coppia, perché è coinciso con al seconda gravidanza di Chiara Ferragni e la successiva nascita della piccola Vittoria, e con la partecipazione di Fedez a Sanremo, dove si è classificato secondo in coppia con Francesca Michielin.

La serie racconterà tutta la vita di Chiara Ferragni e Fedez, i momenti più felici e quelli più bui, sempre con un certo grado di ironia e sensieratezza.

The Ferragnez: quando uscirà

La data precisa di uscita del docu-reality non è ancora stata comunicata, ma alla fine del trailer uscito il 20 settembre 2020 appare la scritta “dicembre”.

Ci si aspetta quindi che la serie uscirà nel corso di quel mese, e si spera che col passare del tempo e con l’avvicinarsi di dicembre verrà comunicato il giorno preciso da cui sarà possibile guardare la serie sui Ferragnez.

The Ferragnez: dove vederlo

Il reality sui Ferragnez è prodotto e distribuito da Amazon Prime, la piattaforma di streaming del famossimo rivenditore online.

Questa non sarà la prima esperienza della famiglia su Amazon Prime, perché Fedez ha partecipato come concorrente nel reality Celebrity Hunted-Caccia all’uomo, ed è stato poi anche il conduttore del programma LOL-Chi ride è fuori, in coppia con la discografica e personaggio televisivo Mara Maionchi.