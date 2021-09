Tudum Netflix 25 settembre: cos’è, dove guardarlo, trailer e come partecipare all’evento virtuale

Il Tudum di Netflix sarà una convention ideata dall'azienda dello streaming per pubblicizzare le sue serie. Ecco come e dove vederlo

Il Tudum di Netflix porterà molti degli attori delle sue serie più importanti a dialogare con i fan e a capire cosa pensa il pubblico dei prodotti del gigante dello streaming. Ecco in cosa consiste il Tudum e come e dove vederlo.

Tudum Netflix: cos’è

Le più grandi star, e i produttori e ideatori di serie e film più famosi prenderanno parte alla convention virtuale del Tudum, un palco in cui, nel corso di una giornata, si alterneranno personaggi partecipanti ad oltre 70 tra serie, film e contenuti creati da Netflix.

L’evento virtuale avrà una durata di circa tre ore, nel quale, oltre a poter interagire con attori e ideatori, i fan potranno vedere anteprime, trailer e clip esclusive dei loro programmi preferiti.

Tudum Netflix: chi vi participerà

Tra i programmi presenti e di cui si parlerà in questa convention ci saranno alcuni tra i grandi titoli di Netflix, tra cui Stranger Things, Bridgerton, La casa di carta e The Witcher.

Di conseguenza, sul palco si alterneranno gli attori e i creatori di queste serie, col fine di raccontare i dietro le quinte di questi programmi, mostrare delle clip esclusive che non sono finite nella copia finale delle varie puntate, e per fornire ai fan i trailer e le anteprime delle prossime stagioni.

Tudum Netflix: dove e quando si terrà

L’evento non sarà ovviamente aperto al pubblico in presenza a causa Covid, ma tutti gli abbonati del gigante dello streaming potranno vedere questa convention a partire dalle 18.00 di sabato 25 settembre 2021.

La convention sarà trasmessa sui vari canali YouTube di Netflix, che sono diversi pe i vari Stati del mondo, ma sarà possibile vederla anche sulle pagine di Twitter e Twitch di Netflix.

Oltre all’evento principale, ci saranno anche alcuni eventi secondari dedicati a film e serie coreani e indiani, due importanti generi a parte rispetto a quelli tradizionali.

Queste convention cominceranno alle 14.00 sempre di sabato 25 settembre 2021.

Tudum Netflix: come assistervi

Per vedere Tundum di Netflix non occorrerà avere l’abbonamento al gigante dello streaming, ma basterà collegarsi, come detto prima, ai canali social di Netflix, che trasmetteranno in diretto l’entusiasmante evento.

Il consiglio è di non perdere questa convention, in cui ci saranno molte sorprese ideate per i fan col fine di presentare la prossima stagione dei prodotti della piattaforma di streaming online.