Servant of the People, la serie tv con Zelensky arriva anche in Italia: dove vederla

Servant of the People arriva in Italia

Era il 2015 quando uscì in anteprima “Servant of the People“, la serie tv con protagonista Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell’Ucraina, in carica dal 20 maggio 2019.

Qualche giorno fa Netflix ha ufficializzato la scelta di reinserirla nel suo palinsesto per quanto riguarda la programmazione USA, e fra poco arriverà anche in Italia.

Non sarà però il servizio streaming californiano a mandarla in onda in Italia, bensì La7, che ne ha acquistato i diritti in esclusiva per il nostro Paese. Non esiste ancora una data di uscita ufficiale, ma si conta che sarà visibile nei prossimi mesi.

La storia di Zelensky: da attore a Presidente

Sono passati meno di 7 anni da quando Zelensky ha acquisito notorietà grazie alla serie Servant of the People, e ha intrapreso la sua ascesa politica.

Infatti, l’attuale Capo di Stato ucraino nasce come attore, comico e sceneggiatore, che ha ideato la serie nella quale ricopre il ruolo di un insegnante di storia in un liceo. La sua carriera cambia all’improvviso quando un video in cui parla della corruzione nel suo Paese, girato da un suo studente, diventa virale sul web.

E così dai banchi di scuola passa a quelli della politica, diventando presidente dell’Ucraina.

La cosa incredibile è che quello che succede nella pellicola è esattamente la replica di quanto successo alle elezioni del 2019, dove ha ottenuto il 70% del consenso del suo popolo ed è stato eletto Presidente.