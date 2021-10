Squid game: cast, trama, finale, dove vederlo in streaming ita e quando esce la seconda stagione

Squid Game è una serie coreana che sta avendo successo in tutto il mondo grazie alla trama mai scontata. Ecco trama, cast e dove vedere Squid Game

Squid Game è la serie TV del momento, che dalla Corea è riuscita a riscuotere un grandissimo successo internazionale in un tepo moto breve. Ecco di cosa parla Squid Game, la trama, il finale e dove vedere la serie, forse in attesa anche della sua seconda stagione.

Squid Game: la trama

In Squid Game un gruppo di sconosciuti si ritrova all’interno di un gioco, in cui queste persone devono affrontare dei classici giochi d’infanzia, come ad esempio “Un, due, tre stella” oppure il tiro alla fune.

Lo scopo dei vari giochi è ovviamente vincere, ma non solo per la gloria o per portarsi a casa una somma altissima di denaro messa in palio dall’organizzatore delle sfide, ma soprattutto per riuscire a sopravvivere: chi infatti perde nei giochi va incontro a morte certa.

Squid Game: il finale

Il finale della serie è aperto: il vincitore dello Squid Game, infatti, sembra non essere riuscito a proseguire la sua vita dopo gli orrori che ha visto alll’interno del gioco e dopo aver visto una scena che gli ricorda il suo passato, richiama il numero con cui è entrato nella sfida, pronto a rivivere i demoni che lo attanagliano.

Questo finale, che da una parte lascia aperta la possibilità di una seconda stagione, allo stesso tempo potrebbe anche essere conclusivo, perché lascia per sempre il dubbio sul fatto che il protagonista possa o no rientrare nello Squid Game.

Squid Game: il cast

Il cast è composto gran parte da attori coreani, sconosciuti ai più in Occidente.

Il protagonista Gi-hun, è interpretato da Lee Jung-jae: il personaggio partecipa al gioco per guadgnare i soldi per curare la madre malata e ottenere l’affidamento della figlia.

L’amico di infanzia di Gi-hun, Sang-woo, ha il volto di Park Hae-soo: l’uomo è a capo di una società di investimenti, ma è anche ricercato dalla polizia per aver rubato dei soldi ai suoi clienti.

Sae-byeok, nterpretata da Jung Ho-yeon, è una profuga nordcoreana che partecipa al gioco per vincere i soldi necessari a far emigrare nella Corea del Sud il resto della sua famiglia.

Oh Yeong-su dà il volto a Il-nam, un anziano che preferisce affrontare le sfide del gioco che attendere la morte che arriverà a causa del tumore cerebrale che lo affligge.

Il personaggio che però è entrato nel cuore di tutti è Ali, interpretato da Anupam Tripathi: lui è un immigrato pakistano, che prende parte al gioco per avere i soldi per mantenere la moglie e il figlio piccolo.

Squid Game: dove vederlo e la seconda stagione

Squid Game è prodotto e distribuito a livello mondiale da Netflix, il gigante dello streaming online.

In Italia, ma anche nel resto del mondo, la serie è disponibile a partire da venerdì 17 settembre 2021: gli episodi non sono però stati tradotti in Italiano, quindi è possibile vedere il programma in lingua originale con i sottotitoli in Italiano oppure in Inglese sempre con i sottotitoli nella nostra lingua.

Per quant riguarda un’eventuale seconda stagione della serie coreana, Netflix non ha ancora detto nulla sull’intenzione di continuare o meno la serie. Se questa dovesse avere un seguito, di sicuro non arriverà sui nostri schermi prima della fine del 2022 o inizio del 2023.