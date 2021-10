Squid Game, l’isola della serie Netflix esiste davvero: qual è e dove si trova?

L'isola di Squid Game esiste davvero, la scoperta di un utente su TikTok. Si tratterebbe di un isolotto della Corea del Sud.

La serie TV Netflix Squid Game ha ottenuto un grande successo di pubblico attirando anche molte attenzioni da parte dei fan in merito ad alcuni dei suoi dettagli. Uno di questi è l’isola sulla quale si svolgono i giochi del massacro e dove i concorrenti si ritrovano dopo essere stati narcotizzati su un van nero.

Questà località sconosciuta esiste davvero ed un profilo TikTok è riuscito ad individuarla.

L’isola di Squid Game esiste davvero

L’utente thegoogleearthguy ha pubblicato sul social network un video nel quale si apprende che l’isola di Squid Game si chiama Seungbong-ri. Si tratta di un piccolo isolotto posizionato lungo la costa della Corea del Sud contraddistinto da un’insenatura dove, si ipotizza, sarebbero sbarcati nella serie i giocatori e dovesi sarebbero tenute parte delle riprese.

Squid Game, ecco dove si trova l’isola

Nello stesso video di TikTok si sottolinea come l’isola sia stata verosimilmente utilizzata solo per le riprese dall’alto, mentre tutte le altre scene abbiano avuto luogo in altre location più funzionali alla fattibilità di una produzione cinematografica.

Squid Game, i dettagli sull’isola

Squid Game ha nel frattempo superato la serie Bridgerton, diventanto così lo show più visto di sempre su Netflix. Sono stati più di 111 milioni gli account che l’hanno vista, ovvero circa il 50% degli abbonati al servizio in streaming.