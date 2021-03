È nata la piccola Vittoria, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez: la famosa influencer ha partorito il 23 marzo 2021.

Chiara Ferragni ha partorito: la secondogenita della nota influencer e del marito Fedez è nata il 23 marzo 2021 e si chiama Vittoria. Ad annunciarlo sono stati loro stessi tramite un post pubblicato sui propri profili social.

Da giorni forniva Chiara forniva aggiornamenti costanti sulla sua gravidanza, ormai entrata nella 39esima settimana. Erano in moltissimi ad attendere la lieta novella, tanto che sui social diversi utenti avevano attivato le notifiche dei suoi post per apprendere subito la notizia ed erano nate apposite pagine che fornivano aggiornamenti sul suo stato.

Un’attesa conclusasi nella mattinata di martedì 23 marzo quando la coppia ha annunciato la nascita della loro secondogenita svelandone anche il nome, fino ad ora rimasto ignoto.

Il primo a fornire un indizio su quale avrebbe potuto essere era stato il cantante, che sulla camicia indossata durante la prima serata di Sanremo si era fatto stampare le iniziali dei componenti della famiglia: F, C, L e appunto la misteriosa “V”. Da allora era partito il toto nomi con le ipotesi più svariate: tra le più gettonate Venere, Vittoria e Virginia.

Tantissimi i messaggi di auguri comparsi sotto i reciproci post da parte di amici e colleghi, tra i quali spiccano quelli di Emma Marrone, Francesca Michielin, Levante, Giorgia, Laura Pausini, Gaia e Bianca Atzei.

Fedez in ospedale: è polemica

A pochi minuti dall’annuncio, sul web è già scoppiata la polemica per il fatto che Fedez, come si evince dallo scatto postato, sia potuto entrare in camera insieme alla moglie. “Nei confronti delle altre donne non mi sembra giusto visto il Covid, è vergognoso“, ha scritto un utente su Facebook.