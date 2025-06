Probabilmente Chiara Ferragni avrebbe voluto essere “traccia” di un tema di maturità per un altro motivo, invece c’è finita per lo scandalo del pandoro gate. In Tunisia, infatti, proprio il pandoro gate è la traccia del tema di maturità. Vediamo di saperne di più.

Chiara Ferragni, il pandoro gate diventa traccia del tema di maturità in Tunisia

Uno dei temi della prova in lingua inglese per l’esame di maturità proposta dal ministero tunisino dell’educazione è sul pandoro gate di Chiara Ferragni. A dare questa notizia la pagina Facebook Lyceena, che ha condiviso la traccia che, in breve, si concentra su: “il declino del suo impero e la significativa contrazione dei suoi profitti.” Nella traccia c’è prima una presentazione della Ferragni e del suo potere sui social, per poi concentrarsi appunto sullo scandalo del pandoro, che ha colpito Chiara a dicembre del 2023.

Chiara Ferragni, il pandoro gate diventa traccia del tema di maturità in Tunisia: il video di scuse e l’errore di comunicazione

Come detto Chiara Ferragni e lo scandalo del pandoro gate è diventato tema di maturità in Tunisia. Nella traccia viene spiegato quello che è successo, con i ricavi del pandoro che sarebbero dovuti andare in beneficenza a un ospedale pediatrico, quando invece erano già stati devoluti 50mila euro da Balocco e quindi i ricavai dalla vendita del pandoro non andavano davvero all’ospedale. Viene anche menzionato il video di scuse di Chiara dove parlava di un errore di comunicazione e prometteva di donare 1 milione di euro all’ospedale torinese. Infine la traccia parla delle conseguenze: “l’autorità italiana ha varato nuove normative più severe per garantire maggiore trasparenza nei contenuti pubblicati sui social media dagli influencer con oltre un milione di follower.”