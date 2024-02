Mesi da dimenticare per Chiara Ferragni, dopo l’inchiesta per truffa aggravata arriva una nuova indagine per verificare la veridicità o meno del numero dei follower dell’influencer.

Nuova inchiesta per Chiara Ferragni, cosa sta succedendo?

L’ipotesi investigativa ha l’obiettivo di andare a scoprire se si tratti di un numero di follower fake, magari acquistati tramite i famosi pacchetti, o se possono essere considerati del tutto reali.

Gli inquirenti vogliono comprendere se tra i follower ci sia la presenza di profili falsi, tra gli oltre 29 milioni di utenti che seguono Chiara Ferragni. Di conseguenza, se i numeri fossero “dopati”, allora potrebbero fare delle valutazioni sui rapporti contrattuali tra Chiara Ferragni e le aziende controparti.

Anche il caso Oreo è stato oggetto di molte analisi, lettura di documenti, mail e messaggi presi da dispositivi e contratti. Un altro caso dunque, si aggiunge a quelli su cui la Procura sta cercando di far luce con l’indagine per truffa aggravata.

Le inchieste per truffa non sono solo a carico della Ferragni, ma anche a carico dello stretto collaboratore e manager, Fabio D’Amato, Alessandra Balocco e di Franco Cannillo della Dolci Preziosi per le uova di Pasqua.