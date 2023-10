Chiara Ferragni sorpresa dai paparazzi fuori dall'ospedale: "Ecco come sta Fedez"

Fedez si trova ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano e ogni giorno sua moglie, Chiara Ferragni, si è recata a fargli visita.

Chiara Ferragni sorpresa dai paparazzi

Da giorni Chiara Ferragni continua a fare avanti e indietro dall’ospedale per far visita a suo marito Fedez, che è stato ricoverato a causa di alcune emorragie interne a lui causate da alcune ulcere. Nelle ultime ore l’influencer è stata fermata da un gruppo di paparazzi, che le hanno chiesto come stesse suo marito. “Meglio, grazie”, ha detto l’influencer che, protetta dalle guardie del corpo, si è poi diretta verso un’auto che l’ha scortata verso casa. Al momento né lei né il rapper hanno rilasciato dichiarazioni sugli ultimi giorni trascorsi dal rapper in ospedale, ma lei ha fatto sapere di essere grata ai fan per i loro messaggi d’affetto.

Le condizioni di salute del rapper sarebbero in via di miglioramento ed è possibile che già dai prossimi giorni possa lasciare l’ospedale. Purtroppo dopo il primo intervento subito a causa delle emorragie interne il rapper era stato portato una terza volta in sala operatoria a causa di un’altra emorragia interna. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.