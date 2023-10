Fedez ancora in ospedale: Chiara Ferragni rompe il silenzio via social

Fedez ancora in ospedale: Chiara Ferragni rompe il silenzio via social

Fedez è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa dell’emoraggie interne che lo hanno colpito nei giorni scorsi e Chiara Ferragni, che è sempre rimasta al suo fianco, ha rotto il silenzio via social.

Fedez in ospedale: le sue condizioni

Vige ancora il massimo riserbo sulle condizioni del rapper Fedez, che da giovedì scorso si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di alcune emorragie interne a lui causate da alcune ulcere. Il rapper al momento – stando alle voci in circolazione – sarebbe in miglioramento ma tenuto costantemente sotto osservazione e sua moglie, Chiara Ferragni, trascorre ogni giorno con lui in ospedale. La stessa influencer ha preferito mantenere il massimo riserbo via social, ma in queste ore ha scritto su X:

“Vi leggo e vi sono grata”. In tanti si chiedono se e quando romperà il silenzio sulle condizioni di salute del rapper, ma al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere. I medici hanno fatto sapere che le condizioni di Fedez non sarebbero preoccupanti e le emorragie interne che ha avuto nei giorni scorsi gli sarebbero state causate da alcune ulcere anastomotiche che si sono formate in seguito all’asportazione del suo tumore.