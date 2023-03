Chiara Ferragni vola in Africa: la disavventura dell'influencer

Chiara Ferragni è partita per il Sudafrica in compagnia di alcuni amici e di alcuni collaboratori e, attraverso i social, ha fatto sapere che i suoi bagagli sarebbero andati persi.

Chiara Ferragni: i bagagli persi

Chiara Ferragni aveva in programma un viaggio in Sudafrica dal 2020 ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus e della nascita della sua seconda figlia, ha dovuto rinviare il viaggio fino ad ora. L’influencer nelle scorse ore si è mostrata in aereo in compagnia di alcuni degli amici e dei collaboratori con cui affronterà il viaggio e ha fatto sapere che i suoi bagagli sarebbero stati persi. Sempre attraverso i social l’influencer ha lanciato un appello alla compagnia aerea, chiedendo se perfavore potrà inviarle al più presto i suoi bagagli.

L’influencer del resto ha spesso utilizzato i suoi viaggi di lavoro e piacere per sponsorizzare alcuni abiti d’alta moda ed è probabile che il contenuto delle sue valigie fosse particolarmente prezioso. In tanti sui social sono curiosi di sapere come andrà a finire la vicenda e si chiedono anche quali luoghi mostrerà l’influencer durante il suo soggiorno. Attraverso i social Chiara Ferragni ha svelato che soggiornerà presso il lussuoso resoto esort Mhondoro Safari Lodge & Villacerto.