Chiara Francini ricorda l’ex fidanzato morto nel 2024: le parole dell’attrice

Chiara Francini ricorda con dolore l’ex fidanzato Alessio Rapezzi, morto a soli 49 anni nel febbraio 2024 a Sharm El Sheik. L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto di gioventù con parole cariche di affetto. Mentre viveva il dolore per la sua perdita, stava anche affrontando le critiche sul suo programma “Forte e Chiara”.

L’attrice, quasi come fosse una poesia, scrive i versi del brano di Andrea Laszlo De Simone – Vivo, in cui esprime il dolore e la confusione causati dalla perdita di qualcuno che si ama.

“Ale mio.

Vivo

Ma non ho scelta né un motivo

Il mondo è un tipo irrazionale

Fa come vuole

Non dà nessuna spiegazione

Ti conviene

Cogliere il tempo che rimane

Prima che smetta di bruciare

Dentro al tuo cuore

Anche il più piccolo ideale

Che sta tremando di terrore”.