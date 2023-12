Chiara Nasti è finita nuovamente nella bufera. L’influencer ha condiviso una foto natalizia e i fan, quasi in massa, le hanno consigliato di osare meno per non finire nuovamente nel mirino dei ladri.

Chiara Nasti: bufera per la foto natalizia

Anche a casa di Chiara Nasti è arrivato il Natale. L’influencer ha condiviso sui social una foto a tema per far vedere ai fan il suo mega albero. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla, ma la bufera è comunque esplosa. Alcuni seguaci, piuttosto che concentrarsi sulle palline e sulle luci, l’hanno criticata per un motivo che non c’entra nulla.

Perché i fan hanno criticato Chiara Nasti?

La Nasti è finita al centro della bufera perché, a detta di alcuni follower, dovrebbe mostrare meno dettagli privati sui social. Il motivo? Così eviterebbe l’ennesima visita da parte dei ladri. Nella foto natalizia, Chiara sfoggia un vestitino verde molto aderente e scarpe e borsa in stile animalier. Ai piedi dell’albero tanti pacchettini, tutti firmati Hermès. Tra i messaggi di critiche si legge: “Occhio a non mettere troppe foto che i ladri ti entrano in casa di nuovo“.

La replica di Chiara Nasti

Chiara, che non incassa mai in silenzio, ha replicato:

“Li aspetta la guardia armata stavolta”.

Durante l’ultima visita dei ladri, la Nasti e il marito Mattia Zaccagni anno subito un furto del valore superiore a 80mila euro.