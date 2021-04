Chiara Nasti e Zaniolo si sono lasciati: “Ho provato a nasconderlo ma…”

Chiara Nasti ha annunciato via social la fine della sua relazione con Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti ha annunciato via social la fine della sua liaison con il giovane calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, iniziata appena un paio di mesi fa.

Chiara Nasti e Zaniolo si sono lasciati

Come un fulmine a ciel sereno sarebbe naufragata la storia d’amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo.

L’influencer lo ha annunciato con due diversi messaggi via social: nel primo Chiara Nasti non specificava apertamente la fine della liaison, nel secondo affermava di averlo fatto per non “alimentare il gossip”, ma confermava la sua rottura dal calciatore. “Sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cattiverie iniziato davvero a pesare, forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza, ora non è più così.

Per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora, ma non rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Noi stiamo bene questo è l’importante. Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è ciò che ama di più e io lo appoggio in tutte le sue scelte”, si legge nel primo messaggio dell’influencer, che nel secondo ha aggiunto: “Ragazzi ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione.

Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Non stiamo più insieme quindi peace and love”.

Chiara Nasti: la fine della relazione

Apparentemente i due si sarebbero lasciati pacificamente, ma per il momento nessuno dei due ha svelato il motivo della rottura. Pochi mesi fa Zaniolo era finito al centro del gossip per un presunto flirt con Madalina Ghenea, seguito alla sua rottura da Sara Scaperrotta (oggi incinta del suo primo figlio).

Chiara Nasti: l’amore per Zaniolo

Quello tra Chiara Nasti e Zaniolo sembrava essere un vero e proprio colpo di fulmine: i due erano usciti allo scoperto mostrando via social il loro primo tatuaggio di coppia e a seguire Chiara Nasti aveva affermato di ritenere Zaniolo una bella persona da cui era molto presa. Cosa avrà causato la rottura tra i due?