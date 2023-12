Ancora una polemica per Chiara Nasti. Questa volta, a scatenare gli haters è stata una foto dell’influencer napoletana con, in bella mostra, una borsa Chanel. Ovviamente, la moglie di Mattia Zaccagni non ha incassato in silenzio.

Chiara Nasti: la borsa Chanel scatena gli haters

Feste di Natale in grande per Chiara Nasti, che ha condiviso sui social una foto che la ritrae con il marito Mattia Zaccagni. Come sempre, ad attirare l’attenzione degli haters sono i dettagli, in questo caso una bella borsa Chanel rossa. La maxi bag è in primo piano ed è davvero impossibile non notarla.

Le critiche degli haters a Chiara Nasti

Tra i tanti commenti arrivati al post natalizio di Chiara Nasti, si legge: “Che cafona, non serve la posa, l’abbiamo vista la borsa, tranquilla…“, oppure “La prossima volta, mettila un po’ più in vista… imbarazzante“, o ancora “Due foto veramente brutte“. L’influencer napoletana, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio.

Chiara Nasti replica agli haters

Con una serie di Instagram Stories, Chiara Nasti ha replicato agli haters. Si legge:

“Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due co****ni ormai mi hanno annoiata pure le borse) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Ma cosa più sconvolgente … gli uomini (chiamiamoli così va) perché so ossessionati da ste Chanel/Hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un UOMO sano prima cosa che gli passi in mente è porre l’attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge… sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare”.