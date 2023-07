Chiara Nasti, la confessione dopo il viaggio di nozze: "Mai più"

Chiara Nasti è appena rientrata dal suo viaggio di nozze in compagnia del marito Mattia Zaccagni e ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla questione.

Chiara Nasti: il viaggio di nozze

Chiara Nasti è partita per gli Stati Uniti d’America per il suo viaggio di nozze in compagnia del suo neosposo, Mattia Zaccagni, e ovviamente i due non hanno portato con loro il piccolo Thiago (il figlio avuto lo scorso 16 novembre). In queste ore è stata la stessa influencer a rispondere ad alcune domande dei fan in merito alla questione e a svelare se si fosse sentita in colpa per aver trascorso tanto tempo lontana dal figlio piccolo.

“No in colpa proprio no, assolutamente, anche perché era in mani molto sicure: era con mia mamma e mia sorella, con la mia famiglia insomma, quindi, ero tranquilla su quello. Mi è mancato tantissimo, però, e credo che non farò più un viaggio così lungo senza di lui, magari, un weekend con mio marito sì, assolutamente, anche perché credo che sia una cosa necessaria, sennò si perde quella cosa che ci deve essere nella coppia. Però, sì, ci è mancato molto. Comunque, in colpa no, è un bambino molto sereno e non ne ha risentito”, ha confessato Chiara Nasti ai suoi fan sui social.