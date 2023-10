Chiesto l'ergastolo per la fidanzata killer di Mattia Caruso

La pm ha chiesto l'ergastolo senza attenuanti per la 31enne Valentina Boscaro, che un anno fa uccise il fidanzato Mattia Caruso ad Abano Terme con una coltellata al cuore per poi inscenare un'aggressione.

È stato chiesto l’ergastolo per Valentina Boscaro, fidanzata di Mattia Caruso, il giovane ucciso a coltellate proprio da lei nel settembre 2022. Poi cercò di scaricare la colpa su altri.

Ergastolo per la fidanzata killer di Mattia Caruso

Novità in relazione all’omicidio di Mattia Caruso, ucciso dalla fidanzata Valentina Boscaro l’anno scorso con una coltellata al cuore.

Secondo la pm ha agito con fredda crudeltà e con una lucidità impressionante ha poi finto che il ragazzo fosse stato vittima di un’aggressione nel parcheggio del ristorante di Abano Terme dove avevano passato la serata.

Invece, la realtà era ben diversa e la 31enne aveva ucciso Mattia Caruso al culmine di una lite, non pentendosi mai di ciò che ha fatto. Per questo motivo è stato chiesto l’ergastolo senza attenuanti, nonostante il rapporto burrascoso fra i due, il movente dell’omicidio. Nelle prossime ore è attesa la sentenza.

Le violenze reciproche nel rapporto fra Valentina Boscaro e Mattia Caruso

Era un rapporto fatto di botte e violenze quello fra Valentina e Mattia Caruso, da entrambe le parti.

Il padre di lui ha sempre riferito di aggressioni ai danni di Mattia, dicendo che tornava spesso a casa con gli occhi neri.

Anche lei ha detto più volte di essere stata vittima di aggressioni e minacce: “Voleva che rimanessi incinta, mi ha violentata, mi ha minacciata di morte, mi ha picchiata. Era una cosa insostenibile”.

Forse non è pentita del tutto, come pensa la pm che ha chiesto l’ergastolo, ma Valentina ha detto in più di un’occasione che si stava solo difendendo dall’ennesima violenza.