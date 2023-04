Aveva solo 56 anni, l’apprezzatissima maestra di scuola primaria Emanuela Mancini, scomparsa a causa di una brutta malattia. Il mondo della scuola teatino è in lutto: il dirigente scolastico dedica un ricordo all’insegnante.

Morta la maestra di scuola primaria Emanuela Mancini: aveva 56 anni

Emanuela Mancini aveva 56 anni e da tempo lavorava come insegnante di italiano alla primaria del convitto G.B. Vico (Chieti). La donna, molto apprezzata per le sue doti umane e lavorative sia dai colleghi maestri sia dagli studenti, è stata sconfitta da una malattia. La maestra lascia il marito Maurizio, i figli Noemi e Daniel, la mamma Concetta, e la sorella Barbara. I suoi funerali si svolgeranno nella giornata di oggi, martedì 18Aprile, presso la chiesa di San Francesco Caracciolo, al Tricalle (ore 16)

Il ricordo della dirigente scolastica

La dirigente scolastica, Paola Di Renzo, dedica un ricordo speciale alla maestra, raccontando quanto fosse importante per l’istituto: “Era una validissima docente. Io l’ho conosciuta nel 2016 , quando sono arrivata al Vico, e subito sono stata colpita dalle sue qualità professionali e umane. Era molto dedita al lavoro, seria, sensibile amava approfondire le cose. Aveva un carattere schietto, affermava la sua personalità sempre in modo molto professionale. Anche durante il periodo della sua malattia, ha sempre pensato alla scuola, era molto attenta anche ai casi difficili che aveva in classe. Per noi è una perdita umana e professionale enorme.”