Clamorosa decisione da parte di Mediaset, il game show musicale “Sarabanda“, che ha avuto il boom di ascolti, sta per chiudere. Ecco cosa sappiamo.

Addio a Sarabanda? Terremoto a Mediaset: “Chiusura definitiva”

La scelta “estiva” di Mediaset, per quanto riguarda i game show, non si può dire che non sia stata azzeccatissima.

Tra “La Ruota della Fortuna” dopo il Tg5 e “Sarabanda” prima, il successo è stato davvero tanto. Se il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui proseguirà fino almeno fine ottobre, lo stesso non si può dire per il quiz musicale condotto da Enrico Papi. Nelle ultime settimane, visto appunto il grande successo, si era parlato di un prolungamento di un mese di “Sarabanda”, invece tutto è cambiato, per la delusione dei tanti fan di uno dei programmi cult più amati. Davide Maggio ha infatti risposto così alla domanda di un fan che chiedeva se “Sarabanda” chiudeva il 31 agosto: “Sì.” Questa riposta toglie quindi ogni dubbio, ancora una settimana e diremo addio al game show musicale. Chissà se in questi giorni finalmente qualcuno riuscirà a portarsi a casa il montepremi!

Mediaset, cosa andrà in onda al posto di Sarabanda?

Come abbiamo visto, salvo cambiamento dell’ultimo minuto, il 31 agosto andrà in onda l’ultima puntata di “Sarabanda“. Al suo posto? Con Gerry Scotti occupato con la “Ruota della Fortuna“, non ci sarà “Caduta Libera” ma spazio alla coppia Bonolis-Laurenti con “Avanti un Altro”, per un divertimento assicurato.