Un tragico incidente ha segnato la giornata del 19 giugno a Bolzano, dove un ciclista di 87 anni in bicicletta si è scontrato con un’auto dei carabinieri mentre percorreva viale Druso in direzione di piazza Adriano. Nonostante il tempestivo intervento medico, l’uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale. La procura ha immediatamente avviato un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Ciclista morto contro auto dei carabinieri: chi era la vittima

Helmut Beham, 87 anni, è la vittima dello scontro avvenuto il 19 giugno a Bolzano in viale Druso, che ha coinvolto un’auto dei carabinieri.

L’anziano stava percorrendo la strada in sella alla sua bici elettrica quando, nei pressi di piazza Adriano, si è scontrato con il veicolo dei carabinieri. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei soccorsi medici e delle forze dell’ordine, compresa la polizia locale. Beham è caduto a terra battendo con forza la testa; le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche e, purtroppo, è deceduto la mattina seguente in ospedale.

Ciclista morto contro auto dei carabinieri: la procura apre inchiesta

La procura di Bolzano ha avviato un’indagine sulla tragica morte di un ciclista, deceduto lo scorso mese a seguito di uno scontro con un veicolo dei carabinieri. In un comunicato ufficiale si specifica che è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti e richiesta una perizia tecnica attraverso un incidente probatorio, con l’obiettivo di chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente. Le autorità puntano così a ricostruire con esattezza i fatti che hanno portato al fatale impatto.