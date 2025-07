Gli incidenti sono purtroppo all’ordine del giorno anche in giornate meno critiche come possono essere i fine settimana, alcuni lavori infatti non hanno giornate e spesso complici le alte temperature si possono commettere passi falsi che hanno un esito pesantissimo sulla vita, come accaduto stamattina in una paese in provincia di Brescia.

Uomo morto a Padenghe mentre lavorava sulle barche

Un uomo di 59 anni è morto nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio in località Padenghe paese sul lago di Garda mentre stava lavorando in un cantiere.

Il compito dell’uomo era quello di manutenzionare le barche, la causa della caduta dal cantiere dove stava lavorando non è ancora stata accertata, molto probabilmente ha accusato un malore che lo ha fatto cadere in acqua.

Il volo è stato fatale per l’uomo che ha purtroppo perso la vita.

Corpo recuperato dai vigili del fuoco

Il corpo dell’uomo è stato trovato nel primo pomeriggio dopo che i vigili del fuoco hanno effettuato ricerche nel Lago complici i colleghi che non lo hanno trovato.

In una disgrazia simile il ruolo dei Vigili del Fuoco è stato provvidenziale perché le correnti del Lago possono portare lontano i corpi.

L’ennesima morte sul lavoro accende riflessioni rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’attenzione maggiore che si dovrebbe avere per i lavori fisici.