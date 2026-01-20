Ciclone Harry: Emergenza Maltempo in Sicilia e Calabria - Aggiornamenti e Previsioni

Ciclone Harry: Emergenza Maltempo in Sicilia e Calabria - Aggiornamenti e Pre...

Ciclone Harry: Emergenza Maltempo in Sicilia e Calabria - Aggiornamenti e Pre...

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia e Calabria, portando intense precipitazioni e allagamenti devastanti.

Una violenta ondata di maltempo ha travolto il Sud Italia, in particolare la Sicilia e la Calabria, con il ciclone Harry che ha portato piogge torrenziali e venti fortissimi. Le autorità meteorologiche hanno emesso un allerta rossa per diverse zone, evidenziando la gravità della situazione. In questo contesto, sono state mobilitate tutte le risorse disponibili per far fronte all’emergenza.

La Sicilia è stata la regione maggiormente colpita, con effetti devastanti che hanno costretto le autorità locali a prendere misure drastiche. Le scuole sono state chiuse in oltre 150 comuni, inclusi i principali capoluoghi. I sindaci hanno ordinato evacuazioni preventive in zone ad alto rischio, per salvaguardare la vita dei cittadini.

Situazione critica in Sicilia

Il maltempo ha causato notevoli disagi nella parte orientale dell’isola, dove si sono registrate esondazioni e frane. In particolare, il comune di Pachino, nella provincia di Siracusa, ha visto l’evacuazione di circa 40 persone dalla nota località turistica di Marzamemi, mentre altre decine sono state allontanate da Granelli. Le operazioni di evacuazione sono state coordinate dalle autorità locali e dalla Protezione Civile, che ha attivato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini.

Interventi di emergenza

Nel Messinese, a Giampilieri, sono stati evacuati 32 ospiti di una residenza per anziani a causa del rischio di allagamenti. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi, affrontando situazioni critiche come alberi abbattuti e strade allagate. In totale, oltre 6.000 uomini sono stati mobilitati per gestire l’emergenza e garantire assistenza alla popolazione.

Conseguenze del ciclone Harry

Il ciclone ha causato l’affondamento di un peschereccio nel porto di Catania, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle strutture portuali. La Federazione armatori siciliani ha denunciato la mancanza di manutenzione adeguata, evidenziando criticità strutturali già segnalate in precedenza.

Incidenti durante le operazioni di soccorso

Durante le operazioni di soccorso a Santa Teresa di Riva, la carreggiata ha ceduto, provocando un incidente che ha coinvolto un’ambulanza. Fortunatamente, i soccorritori non hanno riportato ferite gravi, ma l’episodio evidenzia i pericoli legati alle condizioni meteo avverse. L’occupante dell’auto coinvolta è stato trasportato in ospedale con ferite non letali.

Danni in Calabria e Sardegna

La situazione è altrettanto grave in Calabria, dove forti piogge hanno causato allagamenti e smottamenti. In particolare, nel Crotone si è registrato il crollo di un’ala di un cimitero, un evento drammatico che ha portato al recupero di diverse salme. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza e la messa in sicurezza della zona.

Anche in Sardegna, il maltempo ha creato gravi problemi, con l’esondazione di torrenti che ha isolato diverse località. Fortunatamente, due pastori dispersi sono stati ritrovati in buone condizioni dopo essere stati bloccati in un ovile. Sono stati mobilitati 1.272 vigili del fuoco in tutta Italia per far fronte alle emergenze, con oltre 110 interventi in Sicilia e 70 in Sardegna.

Il ciclone Harry ha messo a dura prova le regioni del Sud Italia, causando danni significativi e richiedendo un impegno straordinario da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della normalità.