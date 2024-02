Incendi in Cile: è emergenza

Gli incendi in Cile stanno preoccupando sempre di più, al punto tale che è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione sembra essere più critica a Vina del Mar e in Valparaiso, dove le fiamme sono intense e vicine alle abitazioni. Al momento sono stati dichiarati dieci morti ma, purtroppo, potrebbe trattarsi solo di un bilancio precario che potrebbe quindi crescere.

Situazione incendi in Cile

La situazione, come vi dicevamo, è drammatica in quanto i vasti incendi hanno già bruciato ettari su ettari di terreni e vegetazioni. Molti cittadini hanno dovuto lasciare le proprie case per via delle fiamme vicine e del fumo che ha reso l’aria irrespirabile. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per cercare di contenere la situazione degli incendi in Cile.

Problemi vicino alla capitale

Vicino a Santiago del Cile, la capitale dello stato, non va di certo meglio. Comer si apprende dall’Ansa, in particolare, nelle città di Navidad e di Estrella si contano circa trenta abitazioni distrutte a causa degli incendi. Sempre nella stessa zona cilena, per essere più precisi nella nota Pichilemu, i residenti hanno dovuto effettuare l’evacuazione a causa dei vari rischi dovuti alle fiamme.