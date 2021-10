Cimici a ottobre: come eliminarle

Le cimici possono essere un vero e proprio fastidio, soprattutto per quelle famiglie alle prese con eserciti interi. Scopriamo insieme come allontanar

Le cimici possono diventare una vera e propria seccatura, soprattutto per il cattivo odore che tendono ad emanare nel caso si sentano minacciate o vengano schiacciate accidentalmente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenerle lontane dalle nostre case.

Cimici a ottobre

Le cimici non rappresentano un serio pericolo per la salute delle persone ma, in alcuni periodi dell’anno, può capitare di dover affrontare, in casa propria, un vero e proprio esercito che, nel caso di pericolo, presunto o reale, o schiacciamento accidentale, emana un cattivo odore, fastidioso per la persona coinvolta.

Nella maggior parte dei casi, si preferisce ricorrere a dei pesticidi chimici per sterminare le cimici, tuttavia, non è necessario ricorrere a soluzioni così estreme poiché, questi insetti, così insidiosi, possono essere, semplicemente, allontanati con soluzioni naturali, che non nuocciono a loro, non nuocciono all’uomo e non nuocciono ad eventuali animali domestici che vivono con noi.

Cimici a ottobre: consigli

Durante la stagione autunnale, le cimici sono alla perenne ricerca di luoghi sicuri, dove trovare cibo ed acqua. Questi luoghi sicuri potrebbero essere proprio casa nostra. Poiché prevenire è sempre meglio che curare, l’ideale sarebbe di impedire alle cimici di entrare in casa nostra?

Ricercare eventuali fessure o crepe, sul muro, le porte o le finestre per sigillarle è essenziale per impedire alle cimici di entrare in casa nostra.

Allo stesso modo, è importante tenere casa nostra sempre pulita, con particolare riguardo al bagno e la cucina, eliminando ogni traccia di umido e residuo di cibo che, per le cimici, possono essere un vero e proprio biglietto d’invito.

A volte, succede che queste soluzioni non si rivelano efficaci ed ecco perché noi consigliamo sempre l’utilizzo di Ecopest, una soluzione sicura per la salute, umana e animale, ed efficace al 100% nel tenere le cimici lontane da casa nostra.

Cimici a ottobre: miglior rimedio

Tra le soluzioni naturali che hanno a cuore la salute dell’uomo, degli animali domestici e la stessa delle cimici, Ecopest si qualifica come la migliore attualmente presente in commercio. Questa è, infatti, una soluzione tecnologica, che si sviluppa a partire da un sistema di ultrasuoni a bassa frequenza, il cui obiettivo è quello di tenere alla larga dalle nostre case le cimici e gli insetti, in generale, senza tuttavia nuocer loro al contempo.

Ecopest mantiene gli ambienti privati puliti e sicuri per 24 ore, si attiva nel momento in cui si collega il dispositivo alla presa di corrente elettrica e si estende per un raggio d’azione fino ad un massimo di 250 mq.

