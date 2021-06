Insetti in casa: come eliminarli senza prodotti chimici

Gli insetti in casa, specie in alcuni periodi dell'anno, possono essere una seccatura. Scopriamo come sbarazzarcene con soluzioni naturali.

Gli insetti nelle abitazioni private sono ospiti indesiderati, dei quali ognuno di noi preferirebbe sbarazzarsene il prima possibile. Scopriamo insieme come fare, rapidamente e naturalmente, senza utilizzare agenti chimici che, a lungo andare, si possono rivelare dannosi per la salute dell’uomo e dei bambini.

Insetti in casa

Con la bella stagione arrivano siano le cose che amiamo e sia le cose che non amiamo, come, ad esempio, una vera e propria infestazione di ogni tipologia di insetto nelle nostre case. Che siano zanzare o millepiedi, scutigere o formiche e tanto altro ancora, la prima cosa che facciamo, in questo caso, è quella di ricorrere ad un comune repellente che, se da un lato può anche funzionare, dall’altro, come sostenuto dagli esperti nel settore, se usato a lungo nel tempo, è responsabile, nelle persone, di effetti collaterali di diversa entità, dalle vesciche sulla pelle a danni neurologici, soprattutto nei bambini.

L’alternativa, quando le nostre abitazioni sono prese d’assalto dagli insetti, è quella di prevenire l’invasione, ma non sempre è semplice, ecco perché, in questi casi, l’opzione migliore è quella di ricorrere ad un repellente naturale, come Ecopest, del quale vi parliamo più nel dettaglio a partire dai paragrafi che seguono.

Insetti in casa: cause

Non esiste una ragione universale secondo cui le nostre abitazioni, spesso e volentieri, soprattutto con il caldo, possono essere prese d’assalto dagli insetti, anche perché la differenza è data, soprattutto, dalla tipologia di insetto. Ad esempio, un’infestazione di formiche è plausibile se in casa c’è umido, i fori di entrata o uscita (negli angoli o sulle pareti) non sono ben otturati, oppure, se non si spazzano via le briciole e i residui di cibo dopo aver cucinato o mangiato.

Generalmente, gli insetti proliferano nei seminterrati, ma non è insolito trovarne qualcuno nelle dispense o per terra. Qualunque sia la tipologia di insetto e la ragione che lo ha portato ad infestare la vostra casa, tuttavia, le soluzioni naturali grazie alle quali sbarazzarcene definitivamente sono sempre a nostra disposizione!

Insetti in casa: rimedio naturale

Ecopest è un repellente naturale, di nuova generazione, grazie al quale mantenere pulita l’aria, libera sia da quegli insetti piccoli e fastidiosi, sia da agenti nocivi, presenti nei repellenti chimici più comuni. Sviluppato su una tecnologia ad interferenza magnetica a ultrasuoni, Ecopest raggiunge un raggio di azione fino ai 250 mq, con efficacia per 24 ore. Per usarlo, sarà sufficiente una presa di corrente elettrica. E’ riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro gli insetti grazie ai benefici e alla qualità prezzo.

Perfetto per un utilizzo sia interno che esterno, Ecopest può essere utilizzato senza alcun disagio o rumore in sottofondo che disturba la vostra quiete, ma la tecnologia a ultrasuoni renderà l’ambiente invivibile per ogni altro insetto in casa!

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.

