Cina chiede il cessate fuoco immediato e assistenza umanitaria a Gaza

Roma, 18 apr. (askanews) – Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, in conferenza con la controparte indonesiana, Retno Marsudi, a Giacarta, ha annunciato che entrambi i ministri degli Esteri invocano un cessate il fuoco immediato e assistenza umanitaria nella striscia di Gaza.

“Siamo inoltre addolorati per il disastro umanitario derivante dal conflitto israelo-palestinese. Siamo d’accordo sul fatto che la risoluzione nr 2728 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vada pienamente ed efficacemente implementata, è necessario realizzare immediatamente un cessate il fuoco incondizionato e duraturo e vanno intraprese azioni sostanziali per proteggere i civili. Bisogna inviare a Gaza assistenza umanitaria urgente per garantire che le forniture possano essere consegnate in modo rapido, sicuro e sostenibile”, ha affermato il ministro cinese.

“Esortiamo tutte le parti coinvolte a mantenere calma e moderazione per evitare l’escalation della situazione e l’estendersi del conflitto. La Cina sostiene il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell’accettare immediatamente la Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite e raccomanda la convocazione di una conferenza di pace internazionale più ampia, più autorevole e più efficace per formulare un calendario e una tabella di marcia per l’attuazione della soluzione a due Stati”, ha concluso.