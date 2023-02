Cina: clonate 3 'super mucche' altamente produttive

Pechino, 2 feb. (Adnkronos) - Gli scienziati cinesi hanno clonato con successo tre "super mucche" che possono produrre una quantità eccezionalmente elevata di latte. Lo hanno riferito i media statali, salutando la notizia come una svolta per l'industria lattiero-casearia cinese...

Pechino, 2 feb.

(Adnkronos) – Gli scienziati cinesi hanno clonato con successo tre "super mucche" che possono produrre una quantità eccezionalmente elevata di latte. Lo hanno riferito i media statali, salutando la notizia come una svolta per l'industria lattiero-casearia cinese per ridurre la sua dipendenza dalle razze importate.

I tre vitelli sono stati clonati da vacche altamente produttive della razza frisona Holstein, originaria dei Paesi Bassi. Gli animali scelti sono in grado di produrre 18 tonnellate di latte all'anno, o 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita.

Questa è quasi 1,7 volte la quantità di latte prodotta da una mucca media negli Stati Uniti nel 2021, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.