Importante accordo tra Cina e Iran che sanciscono una cooperazione strategica globale

ll ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e quello cinese Wang Yi hanno firmato un accordo che conterrebbe clausole su tecnologia, economia, informatica strategica e investimenti cinesi nei settori dell’energia e delle infrastrutture iraniane

Nell’ambito della visita di due giorni del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, arrivato ieri sera a Teheran, è stato firmato un importante patto di cooperazione tra i due paesi colpiti dalle sanzioni statunitensi.

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e quello cinese Wang Yi hanno infatti firmato a Teheran un programma di cooperazione strategica della durata di 25 anni le cui basi erano state già poste fin dal 2016, durante un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Hassan Rouhani a Teheran.

I dettagli dell’accordo non sono stati ancora resi pubblici ma anche se non c’è ancora un documento ufficiale, dovrebbe contenere clausole politiche, strategiche ed economiche. In un contesto particolarmente delicato come quello che si vive a livello globale a causa della pandemia covid l’intesa suonerà come un campanello d’allarme agli USA?

Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.

Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv

— Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2021