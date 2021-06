Cina, panico durante uno spettacolo teatrale: attori inseguiti dai lupi

Un video divenuto virale mostra dei lupi che inseguono degli attori in uno spettacolo teatrale andato in scena in Cina. Ma c'è una spiegazione

Un video condiviso all’interno della piattaforma social cinese denominata Weibo è divenuto in pochissimo tempo dalla sua pubblicazione virale ed ha scatenato il panico in tutti coloro che l’hanno visualizzato e che erano presenti. La registrazione in oggetto ha come protagonisti degli attori di uno spettacolo teatrale, intenti a fuggire da dei lupi che li rincorrono.

Cina, lupi inseguono attori in teatro

Un video dal contenuto piuttosto particolare e che sta facendo parecchio discutere, in merito alla sicurezza degli attori e del pubblico di un teatro, quello che proviene dalla Cina e riprende alcuni artisti in fuga dall’inseguimento di alcuni lupi.

La clip in questione è stata ripresa in un teatro situato nella città nord-occidentale di Xi’an ed è stata dopo pochissimo tempo resa pubblica sulla piattaforma cinese di Weibo, da quel momento ha poi fatto praticamente il giro del mondo, divenendo virale.

Cina, lupi inseguono attori in teatro: il contenuto del filmato

Il video girato all’interno del teatro sito a Xi’an riguarda uno spettacolo teatrale dal titolo “Tuoling Legend” o “The Legend of Camel Bell” e racconta la storia dell’antichissima Via Della Seta.

La scena ripresa nel video si costituisce come una delle sette parti totali di cui si compone lo spettacolo in questione e mostra un discreto numero di lupi, che dal backstage si dirigono verso il palco con passo veloce, inseguendo gli artisti presenti in scena e recitando con loro alcune scene di combattimento.

Ad un certo punto uno degli animali, sembra addirittura immobilizzare del tutto uno degli artisti presenti sul palco.

Cina, lupi inseguono attori in teatro: la spiegazione dalla compagnia teatrale

Una rappresentante della nota compagnia Huaxia Cultural Tourism, che si è occupata di gestire lo spettacolo, ha rilasciato nella giornata di martedì 15 giugno 2021 alla Cnn alcune importanti dichiarazioni esplicative in merito alla questione del video, ecco quali:

“Questi lupi sono sicuri e non faranno del male alle persone, sono stati addomesticati per tre o quattro generazioni”.

E ancora:

“Sono stati cresciuti e formati legalmente da formatori professionisti con certificazioni dal 2018 e negli ultimi tre anni non si è verificato alcun incidente“.

Riguardo alla presenza degli animali sul palco, la rappresentante della compagnia teatrale ha poi spiegato che le scene di combattimento erano state provate più volte dagli artisti e che questi indossavano anche degli indumenti protettivi, al fine di non essere feriti da eventuali e potenziali aggressioni effettuate dagli animali.

Secondo quanto riportato all’interno del sito ufficiale di Huaxia Cultural Tourism, ben 30 lupi e anche 20 cammelli faranno parte dello spettacolo in questione.