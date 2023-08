Baidu, il Google mandarino, ha lanciato la sua versione di ChatGpt chiamata ERNIE Bot. Si tratta della prima intelligenza artificiale domestica cinese non disponibile all’estero. Nonostante l’annuncio fosse stato dato a Marzo, solo ora l’app è diventata disponibile.

Le affermazioni di Baidu su ERNIE Bot

Si legge in una nota rilasciata da Baidu: “Siamo entusiasti di poter condividere che ERNIE Bot è ora completamente pronta per il pubblico a partire dal 31 agosto”.

Lo scopo infatti è quello di rendere il mercato tecnologico cinese competitivo con i colossi americani come Microsoft o OpenAI. Aggiunge la nota: “Oltre a Ernie Bot, Baidu lancerà una suite di nuove app native per l’intelligenza artificiale che consentiranno agli utenti di sperimentare appieno le quattro capacità principali dell’intelligenza artificiale generativa: comprensione, generazione, ragionamento e memoria”.

Le conseguenze di ChatGpt in Cina

L’arrivo sul mercato di ChatGpt, sviluppata dall’americana OpenAI (illegale in Cina), ha avuto come conseguenza non solo lo sviluppo di app rivali ma anche una crescita esponenziale di fake news e disinformazione. Per questo le app di intelligenza artificiale, tra cui le neo nata ERNIE Bot, operanti in Cina devono seguire alcune linee guida. Tra queste “aderire ai valori fondamentali del socialismo”, astenersi dal promuovere la violenza, l’odio etnico e minacciare la sicurezza nazionale. Infine devono “limitare le informazioni false e dannose.”